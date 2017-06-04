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Комбаров может не сыграть с Венгрией, Туран перейдет в «Арсенал». Главные новости дня

Андрей Ефимов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о составлении итогового списка тех, кто поедет на Кубок конфедераций, отметив, что есть проблемы у полузащитника национальной команды Дмитрия Комбарова – его участие в игре под вопросом.

2. Немецкий футбольный клуб «Мюнхен-1860» потерял профессиональный статус после того, как не смог пройти процедуру лицензирования для участия в третьем немецком дивизионе.

3. Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон по-прежнему надеется добавить к коллекции выигранных трофеев Лигу чемпионов.

4. Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон выразил мнение, что боец UFC Конор Макгрегор не сможет навязать борьбу Флойду Мейвезеру.

5. Более 1000 человек пострадали в результате давки в Турине во время коллективного просмотра финального матча Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал» (1:4).

6. Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран заинтересован в том, чтобы стать игроком лондонского «Арсенала». По информации El Desmarque, футболист дал свое согласие на переход в стан «канониров».

7. Президент «Реала» Флорентино Перес уверен в том, что главный тренер команды Зинедин Зидан продолжит работу с командой.

8. Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман уверен, что нападающий Илья Ковальчук все еще хочет играть в НХЛ.

9. 21-летний российский теннисист Карен Хачанов вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции-2017. В третьем раунде Хачанов переиграл в четырех сетах а американца Джона Изнера.

Текст дня: Валерий Рейнгольд: Сейчас «Реал» - эталон мирового футбола

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