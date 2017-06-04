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Моуринью хочет обменять Де Хеа на Морату с доплатой

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет видеть в своей команде нападающего мадридского «Реала» Альваро Морату. Об этом в своем твиттере сообщил испанский журналист Гийом Балаге.

Сообщается, что за Морату Моуринью готов отдать голкипера Давида Де Хеа. В таком случае он также рассчитывает на доплату от «Реала» в размере 22 миллионов евро.

Ранее Мората опроверг информацию о переходе в «Милан», заявив, что хочет остаться в «Реале». В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

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