Моуринью хочет обменять Де Хеа на Морату с доплатой
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью хочет
видеть в своей команде нападающего мадридского «Реала» Альваро Морату. Об этом
в своем твиттере сообщил испанский журналист Гийом Балаге.
Сообщается, что за Морату Моуринью готов отдать голкипера
Давида Де Хеа. В таком случае он также рассчитывает на доплату от «Реала» в
размере 22 миллионов евро.
Ранее Мората опроверг информацию о переходе в «Милан»,
заявив, что хочет остаться в «Реале». В прошедшем сезоне 24-летний Альваро
Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.
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