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«Локомотив» завоевал бронзу Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На проходящем в португальском Назаре Кубке европейских чемпионов по пляжному футболу московский «Локомотив» в матче за бронзовые медали победил саратовскую «Дельту» со счетом 5:4.

За титул поспорят португальская «Брага» и украинский «Артур Мьюзик».

Пляжный футбол
Кубок европейских чемпионов
Назаре (Португалия)
Матч за третье место

«Локомотив» (Москва, Россия) – «Дельта» (Саратов, Россия) – 5:4 (1:1, 4:1, 0:2).
Голы: Фернандо, 11, Лима, 14, Шайков, 18, Никоноров, 20, Макаров, 24 — Игор, 1, 32, Панкратов, 18, Яно, 32.

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