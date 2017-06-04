«Химки» обеспечили себе путевку в Евролигу
«Химки» в следующем сезоне сыграют в Евролиге. Подмосковный
клуб обеспечил себе путевку в главный клубный турнир Европы благодаря выходу в
финал Единой лиги ВТБ.
Напомним, что «Химки» победили со счетом 90:84. Лучшим по очкам стал Алексей
Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.
После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА. Первый матч финала пройдет 8 июня.
Матч
Место и дата
04 июня 16:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция
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