Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Изнер6:7, 3:6, 7:6, 6:7Хачанов
Теннис  Баутиста-Агут1:6, 2:6, 2:6Надаль
Теннис  Рамос-Винолас- : -Джокович
Теннис  Возняцки6:1, 4:6, 6:2Кузнецова
Баскетбол  Зенит84 : 90Химки
Волейбол  Россия0 : 0Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Химки» обеспечили себе путевку в Евролигу

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Химки» в следующем сезоне сыграют в Евролиге. Подмосковный клуб обеспечил себе путевку в главный клубный турнир Европы благодаря выходу в финал Единой лиги ВТБ.

Напомним, что «Химки» победили со счетом 90:84. Лучшим по очкам стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.

После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА. Первый матч финала пройдет 8 июня.

Матч

Зенит - Химки - 84:90

Место и дата

04 июня 16:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Стефан Маркович: «Зенит» весь сезон сражался за Евролигу, но остановился в одном шагеЗащитник «Зенита» Стефан Маркович поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» 84:90.Душко Иванович: Несправедливо, что «Зенит» не может стать третьей командой в Евролиге от РоссииГлавный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).Маркович отказался комментировать интерес ЦСКАЗащитник «Зенита» Стефан Маркович не стал отвечать на вопрос о переговорах с ЦСКА после поражения от «Химок» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.«Химки» обыграли «Зенит» и вышли в финал Единой лиги ВТБ«Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30).«Зенит» – «Химки». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)В пятом матче серии полуфинал Единой Лиги ВТБ петербургский «Зенит» сыграет с подмосковными «Химками».Борис Соколовский: В ЦСКА Курбанов вышел на новый уровеньТренер сборной по баскетболу России Борис Соколовский прокомментировал продление контракта форварда Никиты Курбанова с ЦСКА.Спортивный директор «Зенита»: Информации о состоянии Марковича пока нетСпортивный директор петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Андрей Спиридонов сообщил, что пока нет информации степени тяжести травмы защитника Стефана Марковича.Эрл Роулэнд: Сегодня у меня ничего не получалось, но поддержали партнерыЗащитник «Химок» Эрл Роулэнд после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил свою команду за игру в обороне.Вячеслав Зайцев: Возможно, в начале матча с «Зенитом» у нас была какая-то расслабленностьЗащитник «Химок» Вячеслав Зайцев после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ признал, что в начале встречи его команда действовала недостаточно собранно.Душко Иванович: Усилиями Вяльцева и Зайцева мы изменили ритм игрыГлавный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил россиян, вышедший на замену.Василий Карасев: Спасибо моим игрокам, выдержавшим весь этот кошмарГлавный тренер «Зенита» Василий Карасев признался, что давно не видел такого кошмара, какой творился в четвертой игре полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ против «Химок».Манчини возглавил «Зенит», Бердыев покинул «Ростов», Тихонов ушел в «Крылья», Кецбая – в «Оренбург». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.33 очка Шведа помогли «Химкам» сравнять счет в серии с «Зенитом»Четвертый матч полуфинала Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Зенитом» закончился победой подмосковного клуба со счетом 73:71.«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ«Советский спорт» собрал 10 лучших спортивных цитат первого дня Петербургского международного экономического форума.Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» выступил ниже своего уровняПрезидент краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев считает, что некоторые баскетболисты в серии с ЦСКА не показали свой уровень.Илона Корстин: Количество команд в Единой Лиге ВТБ останется прежнимГенеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин рассказала, сколько команд примет участие в следующем сезоне Единой Лиги ВТБ.Илона Корстин: Есть такая возможность, что уже в следующем сезоне в нашей лиге будет финал четырехГенеральный директор Единой Лиги ВТБ Илона Корстин поделилась мнением о развитии лиги.Сергей Кущенко: Сегодня у Единой лиги ВТБ оптимальный форматПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.Сергей Кущенко: У Единой лиги ВТБ достаточно предложений, чтобы провести Матч звезд безубыточноПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.Сергей Кущенко: Единая лига ВТБ видит большой потенциал в подписании контрактов по продаже бетинговых правПрезидент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме.
Футбол
Участие Комбарова в матче с Венгрией под вопросом
Хоккей
Майк Босси предложил «Айленджерс» поменять Тавареса на Гальченюка, Сергачева и Линдгрена
Футбол
Полузащитник «Рубина» Алекс Сонг попал в сферу интересов «Фенербахче»
Футбол
Ориентировочный состав сборной России на матч с Венгрией (видео)
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Химки
Химкикалендарьстатистика
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Единая Лига ВТБ
Единая Лига ВТБтаблицакалендарьстатистикатексты/новости