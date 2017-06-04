«Химки» обеспечили себе путевку в Евролигу

Эрл Роулэнд: Сегодня у меня ничего не получалось, но поддержали партнеры

Защитник «Химок» Эрл Роулэнд после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил свою команду за игру в обороне.