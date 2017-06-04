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Александр Самедов: С Черчесовым я готов тренироваться 24 часа в сутки

Источник:  ТАССКомментарии

Полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов рассказал о подготовке сборной России к матчам Кубка конфедераций.

- Подготовка к матчу с командой Венгрии прошла хорошо. Вместе со Станиславом Черчесовым я готов тренироваться 24 часа в сутки. Мы работали 10 дней, медицинский штаб следит за нашим состояние и говорит, что мы еще будем прибавлять в функциональном плане.

В быту у нас нет никаких проблем. Всех молодых игроков мы встретили хорошо. Никаких сложностей с адаптацией в команде у новых футболистов нет, мы знаем другу друга давно, - цитирует Самедова ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

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