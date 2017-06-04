Маркович отказался комментировать интерес ЦСКА

Защитник «Зенита» Стефан Маркович не стал отвечать на вопрос о переговорах с ЦСКА после поражения от «Химок» в пятом матче полуфинала Единой лиги ВТБ.

По данным испанского издания Diario Sur, армейцы предложили сербу контракт с зарплатой в один миллион евро за сезон.

Напомним, «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30). Лучшим по очкам стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.

После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА, первый матч пройдет 8 июня.