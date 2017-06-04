Душко Иванович: Несправедливо, что «Зенит» не может стать третьей командой в Евролиге от России

Главный тренер «Химок» Душко Иванович поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).

- Большая победа для нас, «Зенит» - очень хорошая команда. Это не справедливо, что «Зенит» проведя такой замечательный сезон, не может стать третьей командой в Евролиге от России. К этой игре нам было важно подготовиться ментально. Важно было разобрать защиту соперника, ведь петербуржцы здорово оборонялись в предыдущих встречах.

- Вам удавалось вытаскивать серии с 0:2? Какой ключевой момент?

- Это баскетбол! Самое главное - верить. После поражений важно было и начать все заново. Одна победа изменила бы что-то в голове.

- Согласны ли вы, что ключевым моментом стала четвертая игра? Знали ли вы, что если бы вы не вышли в Евролигу, финансирование бы снизилось и ваше будущее было бы неясным?

- Это вопрос к президенту. Про четвертую игру я не согласен - важна первая победа. Но, конечно, если бы мы проиграли, мы бы вылетели (смеется), - приводит слова Ивановича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30). Лучшим по очкам стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.

После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА, первый матч пройдет 8 июня.