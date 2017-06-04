Бачински обыграла Винус Уильямс и вышла в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
между швейцаркой Тимеей Бачински и американкой Винус Уильямс завершился победой
швейцарской теннисистки. Итоговый счет матча – 5:7, 6:2, 6:1 в пользу Бачински.
Матч продолжался 2 часа и 12 минут. У Уильямс два эйса и
четыре двойные ошибки, у Бачински – ноль и три, соответственно. При этом у американки больше невынужденных ошибок
(45-29). В следующем раунде Бачински сыграет с француженкой Кристиной
Младенович.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Уильямс В. (США) - Бачински Т. (Швейцария) - 7:5, 2:6, 1:6
Место и дата
04 июня 16:50, , Онлайн-трансляция
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