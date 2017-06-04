Стефан Маркович: «Зенит» весь сезон сражался за Евролигу, но остановился в одном шаге

Защитник «Зенита» Стефан Маркович поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» 84:90.

- Печально, что мы весь сезон сражались за Евролигу, но остановились всего в одном шаге, в одной четверти. Хотя «Химки» победу заслужили.

- У вас было повреждение в четвертом матче. Как оно повлияло на вашу игру в пятой встрече?

- Я же вышел на пятый матч, значит был готов к этому. Оправданий я никогда не ищу.

- Как бы вы оценили сезон «Зенита» в целом?

- Честно говоря, я наслаждаюсь своей игрой в «Зените» и жизнью в Петербурге, здесь у меня дочь родилась. Но сейчас я печален, потому что не смог привести свою команду туда, куда мы мы стремились весь сезон. Концовка получилась сложной, но теперь нам нужно вернуться и сражаться снова, - приводит слова Марковича корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

По данным испанского издания Diario Sur, армейцы предложили сербу контракт с зарплатой в один миллион евро за сезон.

Напомним, «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30). Лучшим по очкам стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.

После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА, первый матч пройдет 8 июня.