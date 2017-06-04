Оливье Жиру: Мое будущее в АПЛ. Еще остались трофеи, которые я здесь не выиграл

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру заверил, что не собирается покидать лондонскую команду.

- Я не могу оставаться равнодушным к тому, что мной интересуются французские клубы. Особенно, если речь о «Марселе». Но мое будущее в премьер-лиге. Еще остались трофеи, которые я не выиграл. После Кубка Англии мы пойдем за чемпионским титулом. Это моя цель, – цитирует француза itv.com.

Жиру стал «канониром» в 2012 году. В январе 2017 французский нападающий продлил контракт с «Арсеналом» до 2019 года. Ранее в СМИ появлялась информация о возможном переходе игрока в «Марсель».