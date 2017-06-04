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Алексей Швед: В «Зените» есть игроки уровня Евролиги

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Химок» Алексей Швед в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).

- Вы говорили, что пятая игра будет самой грубой в серии. Ожидания оправдались?
- Все играли контактно, старались. Была тяжелая игра, как и все предыдущие. До конца никто не мог понять, кто выиграет. Нам чуть повезло, в защите сыграли получше. Концовка была за нами. Обе команды достойны играть в Евролиге.

- Может, России надо дать больше мест в турнире?
- «Зенит» мог бы играть в Евролиге. Все видели, насколько тяжелой была серия. В команде есть игроки уровня Евролиги. Не вижу никаких причин, почему бы они не могли играть там. Разве что только правила такие.

- «Химки» вели большую часть матча, но такая же картина была во второй игре, которую «Зенит» выиграл.
- Более умно сыграли, спокойнее. Старались завершать атаки попозже. Это дало свои результаты. В первых играх мы просто бежали и бросали, пытались перебегать «Зенита», а это очень тяжело сделать. Мы выбрали другую тактику.

- Есть мнение, что чемпионат в Единой лиге на вашей серии с «Зенитом» закончился, а финал все равно останется за ЦСКА.
- Будем стараться. Нам будет тяжело, все пять игр в полуфинале были тяжелыми, да и в целом была огромная нагрузка весь сезон. В июне уже тяжело играть. Будем стараться восстанавливаться, показывать свой максимум, насколько это будет возможно, а там как повезет.

- В чем ваши козыри перед ЦСКА?
- Мы более дружно начали играть, и коллектив стал дружным. «Химки» сильны командой, - сказал Швед корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Карасев упал, а Швед поднялся в Евролигу. Финал главной серии сезона

Напомним, «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30)Лучшим по очкам стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.

После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА, первый матч пройдет 8 июня. 

Матч

Зенит - Химки - 84:90

Место и дата

04 июня 16:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция

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