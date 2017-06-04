Бернд Шторк: Игра с Венгрией станет хорошей проверкой сборной России перед Кубком конфедераций

Главный тренер венгерской команды Бернд Шторк поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи против сборной России.



- Я видел матчи вашей команды на чемпионате Европы, и могу сказать, что с тех пор в ней произошло очень много изменений. Прежде всего, поменялся главный тренер, началась смена поколений, вы перешли на схему с тремя центральными защитниками. Не хочу сравнивать ту команду и нынешней, но по последнему матчу с бельгийцами (3:3) я заметил, что ваша команда делает ставку на тактическую выучку и физическую подготовку, это ее сильные стороны. Ваша команда проделала хорошую работу в том матче и выглядела очень достойно. Думаю, предстоящая игра станет хорошей проверкой вашей сборной перед Кубком конфедераций, - передает слова Шторка ТАСС.

Добавим, что встреча венгров и россиян пройдет в понедельник в Будапеште и начнется в 21:30 по московскому времени.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет еще один товарищеский матч – с командой Чили (9 июня).