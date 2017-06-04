Эрл Роулэнд: Швед – один из самых талантливых игроков не только в Единой лиге, но и в Европе
Защитник «Химок» Эрл Роулэнд в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).
– Я знал после второго матча, что есть шанс выиграть серию, если будем сконцентрированы и уверены в себе, а также едины как команда. Мы отыгрались, и я очень рад, что мы с ребятами вместе получили такой опыт на нашем пути. Великолепные ощущения.
– В чем команде удалось добиться прогресса после двух игр в Петербурге?
– Ребята стали больше играть на защитников. Мы чаще ротировали состав, больше бросали и делали все, чтобы стать командой. У нас все получилось лучше, чем в стартовых двух матчах. Нам надо становиться еще сильнее, это нужно для игр с ЦСКА.
– Швед набирал много очков в каждой игре, стал MVP сезона. Он заслужил это звание?
– Разумеется. Без сомнения он один из самых талантливых игроков не только в Единой лиге, но и в Европе. А вообще каждый игрок должен быть готовым помочь команде.
– Серия с ЦСКА начнется через четыре дня. Что поможет «Химкам» выиграть финал?
– Нам надо быть сконцентированными, позаботиться обо всем, что необходимо для победы: броски, позиции в защите, нападении. Нужно стараться чаще владеть мячом, тогда будет шанс на победу.
– Вы довольны, что «Химки» попали в Евролигу?
– Очень рад, ведь это была одна из задач на сезон, – сказал Роулэнд корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
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Напомним, «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30). Лучшим по очкам стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.
После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА, первый матч пройдет 8 июня.
Матч
Место и дата
04 июня 16:30, Сибур Арена, Онлайн-трансляция