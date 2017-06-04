Эрл Роулэнд: Швед – один из самых талантливых игроков не только в Единой лиге, но и в Европе

Защитник «Химок» Эрл Роулэнд в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (90:84).

– Я знал после второго матча, что есть шанс выиграть серию, если будем сконцентрированы и уверены в себе, а также едины как команда. Мы отыгрались, и я очень рад, что мы с ребятами вместе получили такой опыт на нашем пути. Великолепные ощущения.

– В чем команде удалось добиться прогресса после двух игр в Петербурге?

– Ребята стали больше играть на защитников. Мы чаще ротировали состав, больше бросали и делали все, чтобы стать командой. У нас все получилось лучше, чем в стартовых двух матчах. Нам надо становиться еще сильнее, это нужно для игр с ЦСКА.

– Швед набирал много очков в каждой игре, стал MVP сезона. Он заслужил это звание?

– Разумеется. Без сомнения он один из самых талантливых игроков не только в Единой лиге, но и в Европе. А вообще каждый игрок должен быть готовым помочь команде.

– Серия с ЦСКА начнется через четыре дня. Что поможет «Химкам» выиграть финал?

– Нам надо быть сконцентированными, позаботиться обо всем, что необходимо для победы: броски, позиции в защите, нападении. Нужно стараться чаще владеть мячом, тогда будет шанс на победу.

– Вы довольны, что «Химки» попали в Евролигу?

– Очень рад, ведь это была одна из задач на сезон, – сказал Роулэнд корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

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Напомним, «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30). Лучшим по очкам стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.

После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА, первый матч пройдет 8 июня.