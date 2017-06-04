Руслан Нигматуллин: Уверен, Буффон приложит максимум сил, чтобы победить в Лиге чемпионов на следующий сезон

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в следующем сезоне может вновь попытаться выиграть Лигу чемпионов.

- В этом финале болел лично за Буффона. Очередное поражение в шаге от трофея — конечно, мне за него очень обидно. Но, зная его неуступчивый характер, уверен, что он приложит максимум сил, чтобы победить в следующем сезоне, который, скорее всего, станет для него последним в большом футболе, - рассказал Нигматуллин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус» со счетом 4:1.