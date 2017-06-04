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Руслан Нигматуллин: Уверен, Буффон приложит максимум сил, чтобы победить в Лиге чемпионов на следующий сезон

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил мнение, что вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в следующем сезоне может вновь попытаться выиграть Лигу чемпионов.

- В этом финале болел лично за Буффона. Очередное поражение в шаге от трофея — конечно, мне за него очень обидно. Но, зная его неуступчивый характер, уверен, что он приложит максимум сил, чтобы победить в следующем сезоне, который, скорее всего, станет для него последним в большом футболе, - рассказал Нигматуллин в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что в финальном матче Лиги чемпионов «Реал» разгромил «Ювентус» со счетом 4:1.

Матч

Ювентус - Реал - 1:4 (1:1)

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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