Сиваков, Драгун и Баланович вызваны в сборную Белоруссии на матчи с Болгарией и Новой Зеландией

Стал известен состав сборной Белоруссии на матч квалификации ЧМ-2018 против сборной Болгарии и на товарищеский матч со сборной Новой Зеландии.



В числе вызванных три футболиста из российских клубов: защитник Михаил Сиваков («Оренбург»), полузащитники Станислав Драгун («Оренбург») и Сергей Баланович («Амкар»).

Состав сборной Белоруссии:

Вратари: Андрей Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей Климович («Динамо-Минск»).

Защитники: Егор Филипенко («Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Оренбург», Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба - «Шахтер», Солигорск), Александр Сачивко («Динамо-Минск»), Дмитрий Алисейко (оба - «Динамо-Брест»).

Полузащитники: Станислав Драгун («Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский («Астана», Казахстан), Алексей Риос (БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Динамо», Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин («Динамо-Брест»).

Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ, Борисов), Павел Савицкий («Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш, Александр Макась (оба - «Торпедо-БелАЗ», Жодино).

Матч Белоруссия – Болгария состоится 9 июня, Белоруссия – Новая Зеландия – 12 июня.