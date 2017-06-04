Сиваков, Драгун и Баланович вызваны в сборную Белоруссии на матчи с Болгарией и Новой Зеландией
Стал известен состав сборной Белоруссии на матч квалификации
ЧМ-2018 против сборной Болгарии и на товарищеский матч со сборной Новой
Зеландии.
В числе вызванных три футболиста из российских клубов:
защитник Михаил Сиваков («Оренбург»), полузащитники Станислав Драгун («Оренбург»)
и Сергей Баланович («Амкар»).
Состав сборной Белоруссии:
Вратари: Андрей
Горбунов («Атромитос», Афины, Греция), Сергей Черник («Нанси», Франция), Андрей
Климович («Динамо-Минск»).
Защитники: Егор Филипенко
(«Маккаби», Тель-Авив, Израиль), Денис Поляков (БАТЭ, Борисов), Сергей
Политевич («Генчлербирлиги», Анкара, Турция), Михаил Сиваков («Оренбург»,
Россия), Сергей Матвейчик, Игорь Бурко (оба - «Шахтер», Солигорск), Александр
Сачивко («Динамо-Минск»), Дмитрий Алисейко (оба - «Динамо-Брест»).
Полузащитники: Станислав Драгун
(«Оренбург», Россия), Сергей Баланович («Амкар», Пермь, Россия), Иван Маевский
(«Астана», Казахстан), Алексей Риос (БАТЭ, Борисов), Никита Корзун («Динамо»,
Киев, Украина), Артем Быков («Динамо-Минск»), Алексей Легчилин
(«Динамо-Брест»).
Нападающие: Михаил Гордейчук (БАТЭ,
Борисов), Павел Савицкий
(«Неман», Гродно), Денис Лаптев («Шахтер», Солигорск), Максим Скавыш,
Александр Макась (оба - «Торпедо-БелАЗ», Жодино).
Матч Белоруссия – Болгария состоится 9 июня, Белоруссия –
Новая Зеландия – 12 июня.