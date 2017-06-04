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Дмитрий Комбаров: Роналду держит уровень с самого начала своей карьеры

Источник:  «Российская газета»Комментарии

Защитник сборной России и «Спартака» Дмитрий Комбаров в преддверии Кубка конфедераций рассказал нужно играть против форварда сборной Португалии и «Реала» Криштиану Роналду.

- Есть рецепт, как сдержать Роналду? С ним надо за ручку ходить. Отпустишь на секунду - он забьет. Роналду держит уровень с самого начала своей карьеры. Это звезда мирового масштаба. Он забивает, раздает. В нужный момент и в защите отработать может.

Кто лучше - Роналду или Месси? Месси активен, когда ему дают мяч. Когда мы играли против «Барселоны», он ходил пешком все игру. Но в нужный момент Месси включился и сделал результат. Криштиану - другой. Он меньше с мячом, потому что на острие. Ему сложнее получить мяч, потому что его каждую секунду опекают. Но у португальцев есть и другие звезды. Хотя все понимают, что Роналду - их лидер, - передает слова Комбарова «Российская газета».

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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