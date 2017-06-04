Леонарду Жардим: Меня звали в «Интер» и в Китай, но я продлю контракт с «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим сказал, что он продолжит работать с «Монако», несмотря на наличие других предложений.

«Китайские клубы были готовы озолотить меня. Также я получил предложение от «Интера». Но я думаю, что проект в «Монако» еще не завершен. Скоро я продлю контракт с «Монако» и об этом объявят официально», - цитирует Жардима Football Italia.

Напомним, в прошедшем сезоне «Монако» под руководством Жардима стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.