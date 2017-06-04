Евгений Ловчев: Мне понятно решение Тихонова возглавить «Крылья»
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о назначении Андрея Тихонова в «Крылья Советов».
- История взаимоотношений Тихонова с Самарой давняя. Когда Андрея убрали из «Спартака», он вместе с Бушмановым перешел в «Крылья». Я тогда приезжал в Самару, разговаривал с ними. Там у Андрея все очень неплохо получалось, его полюбили болельщики. И сейчас мне понятно его решение возглавить «Крылья». Это более авторитетная команда в нашем футболе, чем «Енисей». Тем более, Андрея туда пригласило руководство.
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