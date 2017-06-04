«МЮ-2008» и сборная друзей Кэррика сыграли вничью в товарищеском матче
На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед» «Олд Траффорд» состоялся товарищеский матч
между «МЮ» образца 2008 года и сборной друзей Майкла Кэррика. Игра завершилась
вничью – 2:2.
В составе сборной друзей Кэррика забивали Гасика Мендьета и
Роби Кин. У «МЮ» отличился сам Кэррик, а
также Неманья Видич.
Товарищеский матч
«Олд Траффорд» (Манчестер)
«МЮ-2008» - сборная
друзей Кэррика – 2:2
«МЮ-2008» (стартовый состав): ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак
Чжи Сун, Кэррик, Скоулз, Флетчер, Гиггз, Руни.
Запасные: Гари
Невилл, Харгривз, Сильвестр, Дж. Кэррик, Бербатов, Саа.
Друзья Кэррика (стартовый состав): Гивен, Каррагер, Терри, Абидаль, Зеедорф,
Мендьета, Сенна, Дафф, Оуэн, Кин.
Запасные: Брюс,
Капдевила, Фил Невилл, Гарсия, Синклэйр, Гудьонсен.
Голы: Видич, 28, Кэррик, 82 – Мендьета, 22, Кин, 62