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«МЮ-2008» и сборная друзей Кэррика сыграли вничью в товарищеском матче

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На домашнем стадионе «Манчестер Юнайтед»  «Олд Траффорд» состоялся товарищеский матч между «МЮ» образца 2008 года и сборной друзей Майкла Кэррика. Игра завершилась вничью – 2:2.

В составе сборной друзей Кэррика забивали Гасика Мендьета и Роби  Кин. У «МЮ» отличился сам Кэррик, а также Неманья Видич.

Товарищеский матч

«Олд Траффорд» (Манчестер)

«МЮ-2008» -  сборная друзей Кэррика – 2:2

«МЮ-2008» (стартовый состав): ван дер Сар, Браун, Видич, Фердинанд, Эвра, Пак Чжи Сун, Кэррик, Скоулз, Флетчер, Гиггз, Руни.

Запасные: Гари Невилл, Харгривз, Сильвестр, Дж. Кэррик, Бербатов, Саа.

Друзья Кэррика (стартовый состав): Гивен, Каррагер, Терри, Абидаль, Зеедорф, Мендьета, Сенна, Дафф, Оуэн, Кин.

Запасные: Брюс, Капдевила, Фил Невилл, Гарсия, Синклэйр, Гудьонсен.

Голы: Видич, 28, Кэррик, 82 – Мендьета, 22, Кин, 62

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