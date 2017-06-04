Гегор Шабо: Ожидаем на предстоящий матч с Россией 12-14 тысяч зрителей

Пресс-атташе футбольной федерации Венгрии Гегор Шабо поделился мнением относительно количества зрителей, которые придут на товарищеский матч национальной команды против сборной России.

- Сейчас сложно сказать, сколько россиян поддержит вашу команду, я даже не берусь сказать, сколько зрителей будет всего. Дело в том, что наши болельщики никогда не спешат с покупкой билетов на товарищеские игры. На последнем матче - с командой Швеции (15 ноября 2016 года, 0:2 - Прим. ТАСС) - арена собрала 14 тысяч. Ожидаем на предстоящий матч 12-14 тысяч, - передает слова Шабо ТАСС.

Встреча сборных Венгрии и России пройдет в понедельник на поле стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Начало матча в 21630 по московскому времени.