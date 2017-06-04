Тим обыграл Себальоса и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде
между австрийцем Домиником Тимом и аргентинцем Горацио Себальосом завершился
победой австрийского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:3, 6:1 в пользу
Тима.
Матч продолжался один час и 39 минут. Тим сделал четыре эйса
и совершил пять двойных ошибок. У Себальоса один эйс и одна двойная. В четвертьфинале Тим сыграет с победителем
пары Алберт Рамос-Винолас (Испания) – Новак Джокович (Сербия).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Тим Д. (Австрия) - Себальос Г. (Аргентина) - 6:1, 6:3, 6:1
Место и дата
04 июня 18:50, , Онлайн-трансляция
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