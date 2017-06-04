M-1 Challenge 80. Немец Шарма сразится против китайца Нуертибиеке

15 июня в Харбине на турнире M-1 Challenge 80 чемпион Road To M-1 Germany Саша Шарма (Германия, 12-3) сойдется в бою с одним из сильнейших китайских полулегковесов Мусу «iron King» Нуертибиеке (Китай, 7-2).

Немецкий спортсмен индийского происхождения Саша Шарма дебютировал в рейдже M-1 Challenge с поединка против Александра Бутенко и дал ему настоящий бой, уступив только по решению судей. После этого Шарма одержал пять побед подряд, стал победителем Road To M-1 Germany и принял решение перебраться в полулегкий вес. За его плечами 12 побед в 15 профессиональных боях, участие в The Ultimate Fighter и титулы чемпиона Германии по грэпплингу и чемпиона NAGA Germany.

Его оппонентом станет хорошо известный в Китае боец Мусу Нуертибиеке, который в 9 боях одержал 7 побед из них 5 досрочно.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

(Свыше 93 кг), Рамо Тьерри Сокуджу (США), 18-17 - Сергей Харитонов (Россия), 24-6

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полулегком весе

Тимур Нагибин (Новый Поток, авторская школа «Шторм» и клуб Боец), 9-2 - Иван Бухингер (MMA Spirit), 31-5

(До 65,8 кг), Саша Шарма (Германия), 12-3 - Мусу «iron King» Нуертибиеке (Китай), 7-2

(До 65,8 кг), Михаил Коробков (Арта и Сечь PRO), 10-2-1 - Асиркебай Джининсибиеке (Китай), 12-4

(До 84 кг), Артем Казбанов (Арта Рязань и Сечь PRO), 7-1 - Брэндон Ропати (Новая Зеландия), 8-1