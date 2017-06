Стив Симмонс: Фанаты «Лифс» выдохните, «Торонто» не интересуется Ковальчуком

Журналист Toronto Sun Стив Симмонс прокомментировал возможный переход нападающего сборной России Ильи Ковальчука в «Торонто».

- Фанаты «Лифс», выдыхайте: судя по тому, что мне удалось выяснить сегодня утром, у «Торонто» нет никакого интереса к Ковальчуку, – написал в своем аккаунте twitter Симмонс.

Leaf fans, exhale: From what I've been able to gather this morning, the Leafs have no interest in Ilya Kovalchuk.