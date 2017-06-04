Стив Симмонс: Фанаты «Лифс» выдохните, «Торонто» не интересуется Ковальчуком

Журналист Toronto Sun Стив Симмонс прокомментировал возможный переход нападающего сборной России Ильи Ковальчука в «Торонто».

- Фанаты «Лифс», выдыхайте: судя по тому, что мне удалось выяснить сегодня утром, у «Торонто» нет никакого интереса к Ковальчуку, – написал в своем аккаунте twitter Симмонс.

Leaf fans, exhale: From what I've been able to gather this morning, the Leafs have no interest in Ilya Kovalchuk. — steve simmons (@simmonssteve) 4 июня 2017 г.

Ранее в СМИ появилась информация, что более шести клубов НХЛ проявляют интерес к Ковальчуку, в числе которых называли «Сент-Луис», «Торонто», «Сан-Хосе» и «Рейнджерс».

Напомним, контракт Ковальчука со СКА истек 30 апреля. Агент форварда рассказал, что конкретика с новым контрактом наступит лишь к концу июня - началу июля. Отметим, что нападающий может подписать соглашение с «Девилз» только после 1 июля.

Первый номер драфта 2001 года провел в НХЛ 816 матчей, в которых забил 417 голов и сделал 399 передач. Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» в 2010-2013 годах.