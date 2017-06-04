Пиоли в ближайшее время возглавит «Фиорентину»
Новым главным тренером «Фиорентины» станет Стефано Пиоли. Об
этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует Quotidiano Sportivo, Стефано Пиоли достиг
договоренности о расторжении контракта с «Интером». В апреле он был освобожден
от занимаемой должности, но контракт при этом продолжал действовать.
Также сообщается, что в
ближайшие три дня о назначении Пиоли будет объявлено официально. Контракт
нынешнего тренера «фиалок» Паулу Соузы истекает 30 июня и стороны не будут его
продлевать.
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