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Бои Приказа — Шарипов и Махно — Сильва призаны лучшими на турнире M-1 Challenge 79

Источник:  Mix FightКомментарии

Предлагаем вашему вниманию имена бойцов, заработавших бонусы в номинациях «лучший бой» и «лучшее выступление» на турнире M-1 Challenge 79, который прошел 1 июня в Санкт-Петербурге.

Джош Реттингхаус, который уже в третий раз подряд доказал свой высочайший класс чемпиона King of The Cage и обоснованность претензий на титульный бой в легчайшем весе, получил за победу над до того незнавшим поражений Бахтияром Тойчубаевым бонус «За лучшее выступление».

Второй бонус в этой номинации достался Хамзату Далгиеву, который стремительным выходом на скручивание пятки, вынудил капитулировать Драгана Пешича.

Бонусы за лучший бой вечера получили не два, а сразу четыре бойца. Первыми этой чести удостоились Данила Приказа и вышедший за два дня до боя с ним на замену Темирлан Шарипов. Молодые бойцы выдали очень яркий и динамичный бой, в котором инициатива постоянно переходила из рук в руки.

Второй бонус, разумеется, заработали Алексей Махно и Мичел Сильва за настоящую битву, которая держала зрителей на пределе эмоций на протяжении всех трех раундов.

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