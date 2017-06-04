Россиянка Ласицкене стала первой на турнире в Польше в прыжках в высоту
На турнире IAAF
в Ополе (Польша) российская спортсменка Мария Ласицкене
(Кучина) стала первой в прыжках в высоту. Из-за санкций в отношении ВФЛА
Ласицкене выступала под нейтральным флагом.
Ласицкене показала результат два метра. Второй стала чешка
Петра Груба (1,90), третьей – еще одна представительница Чехии Лада Печалова (1,86).
Отметим, что на данный момент 14 российских атлетов получили разрешения выступать под нейтральным флагом, в том числе Ласицкене.
Легкая атлетика
Ополе (Польша)
Турнир IAAF
Прыжки в высоту
Женщины
1. Мария Ласицкене (Россия) 2,00
2. Петра Груба (Чехия) 1,90
3. Лада Печалова (Чехия) 1,86
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