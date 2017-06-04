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Россиянка Ласицкене стала первой на турнире в Польше в прыжках в высоту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На турнире IAAF в Ополе (Польша) российская спортсменка Мария Ласицкене (Кучина) стала первой в прыжках в высоту. Из-за санкций в отношении ВФЛА Ласицкене выступала под нейтральным флагом.

Ласицкене показала результат два метра. Второй стала чешка Петра Груба (1,90), третьей – еще одна представительница Чехии Лада Печалова (1,86).

Отметим, что на данный момент 14 российских атлетов получили разрешения выступать под нейтральным флагом, в том числе Ласицкене.

Легкая атлетика

Ополе (Польша)

Турнир IAAF

Прыжки в высоту

Женщины

1. Мария Ласицкене (Россия) 2,00

2. Петра Груба (Чехия) 1,90

3. Лада Печалова (Чехия) 1,86

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