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Александр Кожевников: Малкин - лидер, и он это показывает там, где нужно это делать - на площадке

Источник:  Газета.RuКомментарии

Двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира по хоккею Александр Кожевников прокомментировал игру российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в Кубке Стэнли.

- Конечно, Малкин - лидер, и он это показывает там, где нужно это делать - на площадке. Он кандидат на звание самого ценного игрока финала. Он давно играет на высоком уровне, но сейчас он здорово выделяется, как и в том году, как выиграл свой первый Кубок Стэнли.

И не будем забывать, что Малкин может стать самым титулованным россиянином как игрок, если завоюет третий Кубок. У Вячеслава Фетисова есть три победы, но одну из них он одержал уже как тренер. Так что Евгений стоит на пороге выдающегося достижения как среди российских легионеров, так и среди всех игроков НХЛ, - рассказал Кожевников в интервью «Газете.Ru».

Напомним, что в финальной серии Кубка Стэнли до четырех побед «Питтсбург», несмотря на поражение в третьей встрече, ведут в счете – 2-1. Четвертый матч противостояния состоится 6 июня также в «Нэшвилле».

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