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На ралли возле Николаева автомобиль насмерть сбил мужчину (видео)

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Во время второго этапа чемпионата Украины по мини-ралли «Кубок Лиманов» один из автомобилей насмерть сбил мужчину, который перебегал гоночную трассу.

Как сообщает «Преступности.НЕТ», медики по прибытию констатировали смерть мужчины. Соревнования были приостановлены, на место вызвана полиция. По словам очевидцев, до произошедшего мужчина отдыхал в компании, где распивали спиртное.

На записи видно, что мужчина стал перебегать трассу, в нескольких метрах от движущегося автомобиля. От удара его подбросило на несколько метров вверх. По имеющейся информации, погибшему было 30 лет, он из Одессы.

Видео содержит ненормативную лексику


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