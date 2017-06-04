Василий Карасев: В серии с «Химками» все было решено в третьей и четвертой играх

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Химками» (84:90).

- Тяжелая игра. Предвидели, что будет такая ситуация. Все было решено в третьей и четвертой играх серии. У нас в этой игре не было быстрых отрывов, у ребят не осталось сил после первой половины игры. Было тяжело физически, Маркович играл на уколах. В концовке не забивали ни со штрафных, ни с игры, - приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

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Напомним, «Зенит» в пятом матче полуфинальной серии уступил «Химкам» со счетом 84:90 (22:23, 13:16, 22:21, 27:30). Лучшим по очкам стал Алексей Швед, набравший 28 очков. У петербуржцев 15 очков набрал Кайл Лэндри.

После пяти матчей счет стал 3-2 в пользу подмосковной команды. «Химки» в финале встретятся с ЦСКА, первый матч пройдет 8 июня.