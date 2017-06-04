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Макс Холлоуэй: Пусть теперь Макгрегор умоляет о бое со мной

Источник:  MMA FightingКомментарии

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй заявил, что не станет упрашивать о поединке против чемпиона в легкой категории Конора Макгрегора.

- Если Макгрегор хочет вернуться в полулегкий вес, пусть приходит и получит бой.

Этот парень был чемпионом в 2015 году. Он может бегать, где бы он ни был, с поясом и праздновать, но сегодня на дворе 2017 год, и я чемпион.

Сегодня я не буду ни за кем бегать ради боя. Я не буду никого просить драться со мной. Почему я должен плакать и умолять его сразиться? Пусть теперь он умоляет о бое со мной, - цитирует Холлоуэя MMA Fighting.

Напомним, что в субботу, 4 мая, американец Макс Холлоуэй на турнире UFC 212 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) победил бразильца Жозе Алдо и отобрал у него титул чемпиона UFC в полулегком весе

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