12-13 июня будет объявлен состав женской сборной России на Евробаскет
Состав женской сборной России по баскетболу на финальную
часть чемпионата Европы будет объявлен 12-13
июня. Об этом заявил главный тренер команды
Александр Васин.
«Хорошо, когда есть выбор,
плохо, когда его нет. Думаю, окончательный выбор будет сделан уже накануне
отлета на чемпионат Европы - 12-13 июня. Я верю в игроков и даю им постоянно
шанс», - цитирует Васина «Р-спорт».
Женский Евробаскет пройдет
в Праге и Градец-Кралове (Чехия) 16-25 июня
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