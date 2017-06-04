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12-13 июня будет объявлен состав женской сборной России на Евробаскет

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Состав женской сборной России по баскетболу на финальную часть чемпионата Европы будет объявлен 12-13 июня. Об этом заявил главный тренер команды Александр Васин.

«Хорошо, когда есть выбор, плохо, когда его нет. Думаю, окончательный выбор будет сделан уже накануне отлета на чемпионат Европы - 12-13 июня. Я верю в игроков и даю им постоянно шанс», - цитирует Васина «Р-спорт».

Женский Евробаскет пройдет в Праге и Градец-Кралове (Чехия) 16-25 июня

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