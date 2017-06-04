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В Китае откроют парк развлечений имени Месси

Источник:  Sky SportsКомментарии

Группа китайских компаний намерена построить в стране тематический парк развлечений, посвященный форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

В парке, который откроют через два года на востоке Китая, в городе Нанкин, будет 20 аттракционов, сады и игровые площадки. Площадь парка – 80 тысяч квадратных метров.

Посетители смогут использовать различные виртуальные технологии и технологии дополненной реальности, а также познакомиться с этапами карьеры футболиста.

Месси во время посещения Китая выразил надежду на то, что парк привлечет большое количество детей в футбол.


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