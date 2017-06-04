«Легия» стала чемпионом Польши

В чемпионате Польши определился победитель турнира. Чемпионский титул завоевала варшавская «Легия».

В последнем, 34-м туре «Легия» сыграла вничью с «Лехией» - 0:0. В параллельной игре «Ягеллония» сыграла вничью с «Лехом» - 2:2. «Легия» набрала 44 очка, опередив на два пункта «Ягеллонию», «Лех» и «Лехию».

Для «Легии» это 12-й чемпионский титул. В прошлом году команду к чемпионству привел Станислав Черчесов, возглавляющий сейчас сборную России.