«Легия» стала чемпионом Польши
В чемпионате Польши
определился победитель турнира. Чемпионский титул завоевала варшавская «Легия».
В последнем, 34-м туре «Легия»
сыграла вничью с «Лехией» - 0:0. В параллельной игре «Ягеллония» сыграла вничью
с «Лехом» - 2:2. «Легия» набрала 44 очка, опередив на два пункта «Ягеллонию», «Лех»
и «Лехию».
Для «Легии» это 12-й
чемпионский титул. В прошлом году команду к чемпионству привел Станислав
Черчесов, возглавляющий сейчас сборную России.
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