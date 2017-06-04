Джокович обыграл Рамоса-Виноласа и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Матч 1/8 финала «Ролан
Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Альбертом Рамосом-Виноласом
завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (5), 6:1, 6:3 в
пользу Джоковича.
Матч продолжался два часа
и 27 минут. Соперники сделали по три эйса, у испанца две двойные ошибки,
Джокович не ошибся ни разу. В 1/4 финала Новака ждет противостояние с
австрийцем Домиником Тимом.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
1/8 финала
Матч
Рамос-Винолас А. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 6:7, 1:6, 3:6
Место и дата
04 июня 19:30, , Онлайн-трансляция
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