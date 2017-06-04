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Джокович обыграл Рамоса-Виноласа и вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» между сербом Новаком Джоковичем и испанцем Альбертом Рамосом-Виноласом завершился победой сербского теннисиста. Итоговый счет матча – 7:6 (5), 6:1, 6:3 в пользу Джоковича.

Матч продолжался два часа и 27 минут. Соперники сделали по три эйса, у испанца две двойные ошибки, Джокович не ошибся ни разу. В 1/4 финала Новака ждет противостояние с австрийцем Домиником Тимом.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд

1/8 финала 

Матч

Рамос-Винолас А. (Испания) - Джокович Н. (Сербия) - 6:7, 1:6, 3:6

Место и дата

04 июня 19:30, , Онлайн-трансляция

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