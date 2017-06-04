Официально: Нобоа перешел в «Зенит»
Бывший полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Соглашение с футболистом рассчитано на три года. В «Зенит» эквадорец переходит в качестве свободного агента.
Официально: Кристиан Нобоа переходит в «Зенит»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 4 июня 2017 г.
Подробности: https://t.co/ZoWj6ThWcB pic.twitter.com/xNSrSOhFK2
Напомним, Нобоа выступал за «Ростов» с лета 2015 года и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России-2015/16. За ростовский клуб 32-летний полузащитник провел 63 матча и забил 11 голов.
Также Нобоа выступал за ПАОК, «Динамо» и «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России.
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