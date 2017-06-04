Официально: Нобоа перешел в «Зенит»

Бывший полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на три года. В «Зенит» эквадорец переходит в качестве свободного агента.

Напомним, Нобоа выступал за «Ростов» с лета 2015 года и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России-2015/16. За ростовский клуб 32-летний полузащитник провел 63 матча и забил 11 голов.

Также Нобоа выступал за ПАОК, «Динамо» и «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России.