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Официально: Нобоа перешел в «Зенит»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Бывший полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подписал контракт с «Зенитом», сообщается на официальном сайте петербургского клуба.

Соглашение с футболистом рассчитано на три года. В «Зенит» эквадорец переходит в качестве свободного агента. 

Напомним, Нобоа выступал за «Ростов» с лета 2015 года и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России-2015/16. За ростовский клуб 32-летний полузащитник провел 63 матча и забил 11 голов.

Также Нобоа выступал за ПАОК, «Динамо» и «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России. 

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