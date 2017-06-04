Андрей Кириленко: Швед сделал именно то, что я хотел от него увидеть – потащил за собой команду

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями от пятого матча полуфинала Единой лиги ВТБ, в котором «Химки» обыграли «Зенит» со счетом 90:84.

- Прекрасная полуфинальная серия! Мне кажется, что в таких сериях игроки могут сделать серьезный шаг вперед, добиться заметного прогресса. Леша Швед сделал именно то, что я хотел от него увидеть – потащил за собой команду. И самый яркий пример этому – концовка пятого матча. У каждого игрока есть удачные и неудачные игры, когда что-то получается, а что-то нет. Но в целом очень сильная и уверенная игра Шведа обеспечила его команде итоговую победу, - передает слова Кириленко «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу РФБ.

Напомним, что по ходу серии «Химки» уступали 0-2, после чего выиграли три матча и вышли в финал турнира, где встретятся с ЦСКА. Первый матч финала пройдет 8 июня.