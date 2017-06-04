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Голландия в товарищеском матче разгромила Кот-д’Ивуар

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между сборными Голландии и Кот-д’Ивуара завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной Голландии.

В составе победителей дубль сделал защитник «Аякса» Джоэл Велтман. Также отличились Арьен Роббен (с пенальти), Дэви Клаассен и Винсент Янссен.

Товарищеский матч

«Де Куйп» (Роттердам, Голландия)

Голландия - Кот-д’Ивуар – 5:0

Голы: Велтман, 13, 36, Роббен, 32, с пенальти, Клаассен, 69, Янссен, 75.

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