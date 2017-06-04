Голландия в товарищеском матче разгромила Кот-д’Ивуар
Товарищеский
матч между сборными Голландии и Кот-д’Ивуара завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 5:0 в пользу сборной Голландии.
В составе
победителей дубль сделал защитник «Аякса» Джоэл Велтман. Также отличились Арьен
Роббен (с пенальти), Дэви Клаассен и Винсент Янссен.
Товарищеский
матч
«Де Куйп»
(Роттердам, Голландия)
Голландия - Кот-д’Ивуар
– 5:0
Голы: Велтман,
13, 36, Роббен, 32, с пенальти, Клаассен, 69, Янссен, 75.
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