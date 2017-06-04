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Кристиан Нобоа: Надеюсь у «Ростова» все будет хорошо

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Полузащитник Кристиан Нобоа пожелал удачи своему бывшему клубу.

- Желаю «Ростову» новых побед, а я всегда буду помнить наши замечательные игры в еврокубках и болельщиков, которые всегда поддерживали команду. Не жалею, что два года назад принял предложение «Ростова». Это было отличное время, надеюсь, что у клуба все будет хорошо! – приводит слова Нобоа официальный сайт «Ростова».

Напомним, что сегодня стало известно о том, что Нобоа подписал контракт с «Зенитом» на три года.

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