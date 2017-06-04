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Гол полузащитника «Терека» Роши не помог Албании избежать поражения в матче с Люксембургом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Товарищеский матч между сборными Люксембурга и Албании завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу сборной Люксембурга.

В составе победителей отличились Давид Тюрпель и Кевин Мальге. У албанцев единственный мяч забил полузащитник «Терека» Одисе Роши.

Товарищеский матч

«Жози Бартель» (Люксембург)

Люксембург – Албания – 2:1

Голы: Тюрпель, 63, Мальге, 74 – Роши, 52

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