Гол полузащитника «Терека» Роши не помог Албании избежать поражения в матче с Люксембургом
Товарищеский матч между
сборными Люксембурга и Албании завершился победой хозяев. Итоговый счет матча –
2:1 в пользу сборной Люксембурга.
В составе победителей
отличились Давид Тюрпель и Кевин Мальге. У албанцев единственный мяч забил
полузащитник «Терека» Одисе Роши.
Товарищеский матч
«Жози Бартель»
(Люксембург)
Люксембург – Албания – 2:1
Голы: Тюрпель, 63, Мальге,
74 – Роши, 52
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