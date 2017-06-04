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Россия уступила Болгарии в матче Мировой лиги

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч Мировой между мужскими сборными России и Болгарии завершился победой болгарских волейболистов. Счет матча по партиями  - 3:2 в пользу сборной Болгарии.

Игра проходила в Казани. Счет в партиях  - 21:25, 15:25, 25:22, 27:25, 15:13 в пользу болгарской команды. У сборной России одна победа в трех матчах. Следующий этап пройдет в США с 9 по 11 июня.

Волейбол. Мировая лига

Казань (Россия)

Мужчины

Россия  - Болгария – 2:3 (25:21, 25:15, 22:25, 25:27, 13:15)

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