Россия уступила Болгарии в матче Мировой лиги
Матч Мировой между
мужскими сборными России и Болгарии завершился победой болгарских
волейболистов. Счет матча по партиями -
3:2 в пользу сборной Болгарии.
Игра проходила в Казани.
Счет в партиях - 21:25, 15:25, 25:22,
27:25, 15:13 в пользу болгарской команды. У сборной России одна победа в трех
матчах. Следующий этап пройдет в США с 9 по 11 июня.
Волейбол. Мировая лига
Казань (Россия)
Мужчины
Россия - Болгария – 2:3 (25:21, 25:15, 22:25, 25:27, 13:15)
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