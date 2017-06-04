«Брага» обыграла украинский «Артур Мьюзик» в финале КЕЧ по пляжному футболу
Финал Кубка европейских
чемпионов между португальской «Брагой» и украинским клубом «Артур Мьюзик»
завершился победой «Браги». Итоговый счет матча - 8:5 в пользу португальцев.
В составе победителей по два
мяча забили Джордан Сантос и Бокинья.
Ранее в матче за третье место московский «Локомотив» обыграл саратовскую «Дельту»
(5:4).
Пляжный футбол
Кубок европейских чемпионов
Назаре (Португалия)
Финал
«Брага» (Португалия) – «Артур Мьюзик» (Украина) – 8:5
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически