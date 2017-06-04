«Брага» обыграла украинский «Артур Мьюзик» в финале КЕЧ по пляжному футболу

Финал Кубка европейских чемпионов между португальской «Брагой» и украинским клубом «Артур Мьюзик» завершился победой «Браги». Итоговый счет матча - 8:5 в пользу португальцев.

В составе победителей по два мяча забили Джордан Сантос и Бокинья. Ранее в матче за третье место московский «Локомотив» обыграл саратовскую «Дельту» (5:4).

Пляжный футбол

Кубок европейских чемпионов

Назаре (Португалия)

Финал

«Брага» (Португалия) – «Артур Мьюзик» (Украина) – 8:5