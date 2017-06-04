Роналду сменил прическу после победы в Лиге чемпионов (фото)

Лукас Васкес: Из-за отсутствия меня в заявке на финал спорить с Зиданом не стал

Форвард «Реала» Лукас Васкес рассказал, как воспринял новость о том, что он не включен в заявку на финальный матч Лиги чемпионов против «Ювентуса».