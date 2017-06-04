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«Жирона» впервые в истории вышла в испанскую примеру

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В следующем сезоне в испанской примере будет выступать «Жирона». Команда добилась права выступать в высшем дивизионе испанского футбола впервые в истории.

В 41-м туре сегунды «Жирона» дома сыграла вничью с «Сарагосой»  - 0:0. Хозяева поля обеспечили себе второе место, дающее прямую путевку в примеру.

Напомним, что ранее выход в примеру обеспечил себе «Леванте», который с 84 очками на первом месте. У «Жироны» 70 очков и второе место.

Испанская сегунда

41-й тур

«Жирона» - «Сарагоса» - 0:0

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