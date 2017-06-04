«Жирона» впервые в истории вышла в испанскую примеру
В следующем сезоне в
испанской примере будет выступать «Жирона». Команда добилась права выступать в
высшем дивизионе испанского футбола впервые в истории.
В 41-м туре сегунды «Жирона»
дома сыграла вничью с «Сарагосой» - 0:0.
Хозяева поля обеспечили себе второе место, дающее прямую путевку в примеру.
Напомним, что ранее выход
в примеру обеспечил себе «Леванте», который с 84 очками на первом месте. У «Жироны»
70 очков и второе место.
Испанская сегунда
41-й тур
«Жирона» - «Сарагоса» -
0:0
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