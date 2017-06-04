Кристиан Нобоа: Разговоры о переходе в «Зенит» шли еще год назад

Полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

– Я невероятно счастлив и рад оказаться в такой команде и таком великолепном городе. «Зенит» – это топ-клуб, и я очень горд, что буду теперь за него выступать.

– Когда начались переговоры о переходе в «Зенит»? Ведь в СМИ эта информация вообще не просочилась.

– На самом деле разговоры шли еще год назад. Сейчас они возобновились, Константин Сарсания пригласил меня в Петербург полтора дня назад. Мы очень быстро обо всем договорились.

– То есть вы особо не раздумывали?

– От приглашения такого клуба, как «Зенит», переезда в такой красивый город, как Санкт-Петербург, – от этого невозможно отказаться. Повторюсь, «Зенит» – это суперклуб, и я очень рад теперь стать его частью.

– Команду только что возглавил Роберто Манчини. Это повлияло на ваше решение?

– То, что «Зенит» возглавил Манчини, стало для меня дополнительным стимулом. Это топ-тренер. Он выигрывал чемпионаты Англии и Италии, это сложнейшие лиги мира. Я уверен, что вместе с Манчини мы завоюем много трофеев.

– Каковы теперь ваши дальнейшие планы?

– 12-13 июня я прилетаю в Петербург, 14-го прохожу медосмотр, а на следующий день улетаю вместе с командой на сбор, – приводит слова Нобоа официальный сайт «Зенита».

Напомним, 4 июня Нобоа перешел в «Зенит» в качестве свободного агента. Соглашение рассчитано на три года.

Эквадорец играл за «Ростов» с лета 2015 года и вместе с командой стал серебряным призером чемпионата России-2015/16. За ростовский клуб 32-летний полузащитник провел 63 матча и забил 11 голов.

Также Нобоа выступал за ПАОК, «Динамо» и «Рубин», с которым дважды становился чемпионом России.