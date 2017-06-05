Сергей Ковалев: Мой тренер не настолько глуп, чтобы самому предлагать услуги Уорду

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев прокомментировал слова своего соперника Андре Уорда, который заявил, что тренер россиянина Джон Дэвид Джексон хотел перейти в его лагерь накануне второго боя боксеров.

«Джон не настолько глуп, чтобы самому предлагать свои услуги команде Уорда, если нет гарантий, что его предложение примут. Он вряд ли бы стал ставить себя в такую ситуацию.

А то, что предложение было от команды Уорда, куда вероятнее», - сказал Ковалев.

Напомним, что второй бой боксеров состоится 17 июня. Ранее сам Джексон заявил, что инициатива переговоров исходила со стороны команды Уорда.





