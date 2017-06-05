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Футбол  Венгрия- : -Россия
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Сергей Шляпников: Команда молодая, рано поверили в победу

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал поражение от команды Болгарии (2:3) на этапе Мировой лиги в Казани.

«Команда молодая, рано поверили в победу. Такой фактор мог сработать. Будем разбираться. Стабильности пока нет. Нужно стабилизировать работу на элементах, подладить прием, чтобы не допускать ошибки

По сегодняшней игре нужно было переламывать ход матча. Надо было находить в себе силы, не сваливаться на простой волейбол, который читала команда-соперник. Для нас это пища для размышления. Мы говорили о том, что у нас есть проблема с либеро. И она осталась. Две несильные подачи Цветана Соколова - дает нам право выбора приема, но мы не довели эти мячи как следует. Команде в целом не хватило качества приема», - цитирует Шляпникова «Р-Спорт». 

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