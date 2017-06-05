«Интер» не продаст Икарди меньше, чем за 110 миллионов евро
Миланский «Интер» не продаст своего аргентинского
нападающего Мауро Икарди меньше, чем за 110 миллионов евро, сообщает Corriere
della Sera.
Контракт 24-летнего футболиста с «Интером» рассчитан до 2021
года, в его соглашении нет суммы отступных, но предложения меньше, чем в 110 миллионов
евро клуб рассматривать не будет.
Напомним, Икарди в минувшем сезоне принял участие в 41-м
матче «нерадзури», забил 26 мячей и отдал 9 результативных передач.
Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает
аргентинца в 50 миллионов евро.
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