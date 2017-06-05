«Интер» не продаст Икарди меньше, чем за 110 миллионов евро

Миланский «Интер» не продаст своего аргентинского нападающего Мауро Икарди меньше, чем за 110 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.

Контракт 24-летнего футболиста с «Интером» рассчитан до 2021 года, в его соглашении нет суммы отступных, но предложения меньше, чем в 110 миллионов евро клуб рассматривать не будет.

Напомним, Икарди в минувшем сезоне принял участие в 41-м матче «нерадзури», забил 26 мячей и отдал 9 результативных передач.

Авторитетное немецкое издание transfermarkt.de оценивает аргентинца в 50 миллионов евро.