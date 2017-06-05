Мария Ласицкене: Мы сегодня бились до конца и хотели даже личный рекорд поставить

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене (Кучина) поделилась впечатлениями от победы на международном турнире в польской Ополе.

«Соревнования в Польше хоть и прошли в нелегких условиях, но впечатления и настроение - отличные. Все супер! Два метра – хороший результат, это рекорд стадиона в Ополе, поэтому мы довольны.

Спортсмен должен уметь справляться с любыми условиями и ничего не бояться, поэтому мы сегодня бились до конца и хотели даже личный рекорд поставить. Все хорошо, и мы с отличным настроением едем в Рим», - приводит слова Ласицкене «Р-Спорт».

Напомним, Ласицкене показала результат два метра. Второй стала чешка Петра Груба (1,90), третьей – еще одна представительница Чехии Лада Печалова (1,86).