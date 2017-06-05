«Сток Сити» нацелился на лучшего бомбардира чемпионата Португалии

Английский футбольный клуб «Сток Сити» сделал предложение лучшему бомбардиру чемпионата Португалии, нападающему «Спортинга» Басу Досту, сообщает The Guardian.

В случае, если, футболист даст согласие, руководству команды из графства Стаффордшир придется выложить за игрока 60 миллионов евро - сумма отступных, которая прописана в контракте 28 летнего голландца.

В минувшем сезоне форвард принял участие в 43-х матчах лиссабонского клуба, забил 37 мячей и отдал 7 результативных передач.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне в гонке за «Золотой бутсой» Дост уступил только нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

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