G2 Esports стала чемпионом ESL Pro League Season 5
Французская команда G2 Esports стала победителем пятого сезона ESL Pro League.
В финале французы перестреляли датскую пятерку North со счетом 3:1 (16:13 Cache, 16:5 Cobblestone, 14:16 Overpass, 16:3 Inferno).
За победу G2 Esports получит 225 000 долларов, а North увезет домой 100 000 долларов.
LAN-финал ESL Pro League Season 5 проходил с 30 мая по 4 июня в Далласе, США. Призовой фонд пятого сезона составлял 750 000 долларов.
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